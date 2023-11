Love Changes Sunday (Extended Calling - Social Justice)

Egal ob in Zeiten von Corona oder sonst es ist wichtig darauf zu schauen, wie Jesus jeden einzelnen gebrauchen möchte, sagt Tobias Teichen. Anhand von aktuellen Themen für was man sich, seiner Meinung nach, einsetzen soll. Er möchte in dieser Predigt ermutigen, für das einzustehen was Jesu Liebe unter den Menschen erlebbar macht.