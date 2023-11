Wie du aus Schicksalsschlägen gestärkt hervorgehen kannst! (Extended Victory)

Irren ist menschlich und so sehr wir uns anstrengen - das perfekte Leben kriegen wir nicht hin. Doch das soll uns nicht dazu bringen, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn genau aus den Situationen, in denen wir den größten Mist bauen, schafft Gott schönste Wunder und ungeahnte Chancen! Übrigens, auch die Bibel berichtet vom Scheitern großer Helden! Zum Glück - so können wir heute aus ihren Fehlern lernen. Und genau darum geht es in dieser Predigtserie: um das Scheitern, das Wiederaufstehen und die Veränderung, die Gott in diesem Prozess in uns bewirken kann.