Game over - Vergeude keine Krise

Folge 63 26 Minuten

Josef entwickelte seinen Charakter und die Gabe der Traumdeutung in seiner Lebenswüste. Mose entwickelte die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören, in der Wüste. Jesus entwickelte die Salbung für seinen Dienst in der Wüste. Was machen wir aus unserer Wüstenzeit?