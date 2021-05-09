MADE TO WORSHIP - Geschaffen für Anbetung
Staffel 1 Folge 44
25 Minuten
Menschen bringen Opfer und fahren zu heiligen Stätten. Viele Menschen beten irgendetwas an. Die dabei entscheidende Frage ist: Wen oder was beten wir an? Über diese Frage spricht Anton Svoboda in seiner Predigt und darüber, warum wir Menschen überhaupt anbeten.
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Zusatzinformationen
Serie: Home Church Message
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021