MADE TO WORSHIP - Geschaffen für Anbetung

Staffel 1 Folge 44
25 Minuten

Menschen bringen Opfer und fahren zu heiligen Stätten. Viele Menschen beten irgendetwas an. Die dabei entscheidende Frage ist: Wen oder was beten wir an? Über diese Frage spricht Anton Svoboda in seiner Predigt und darüber, warum wir Menschen überhaupt anbeten.

Bibelstelle
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Zusatz­informationen

Serie: Home Church Message

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021