Gott und Geld

Staffel 1 Folge 47
25 Minuten

Geld ist für viele Menschen ein hohes Gut und sie versuchen möglichst viel davon zu bekommen. In ihrer Predigt spricht Bernadette Lang darüber, welchen Stellenwert Geld in unserem Leben und in unseren Beziehungen einnehmen sollte.

Bibelstellen
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Zusatz­informationen

Serie: Home Church Message

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021