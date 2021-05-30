Gott und Geld
Staffel 1 Folge 47
25 Minuten
Geld ist für viele Menschen ein hohes Gut und sie versuchen möglichst viel davon zu bekommen. In ihrer Predigt spricht Bernadette Lang darüber, welchen Stellenwert Geld in unserem Leben und in unseren Beziehungen einnehmen sollte.
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Zusatzinformationen
Serie: Home Church Message
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021