Wie du dein Leben genießen lernst (SUMMER ESSENTIALS #3)

Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch drei Tage zu Leben hast? Bernadette Lang ist sich sicher: Sie würde diese Tage bewusst genießen wollen. Aber sie fragt sich: Warum messen wir nicht jedem Tag so eine Bedeutung zu? Sie zeigt, was wahrer Genuss ist und wie wir es schaffen können, das Leben mehr zu genießen.