Lebensplan: Hab keine Angst vor Gottes Berufung

Folge 4301 26 Minuten

Haben Sie Angst davor, das zu tun, was Gott Ihnen aufgetragen hat? Dann möchte Joyce Meyer Sie in der heutigen Sendung ermutigen, im Glauben voranzugehen. In Ihrer Berufung zu leben, wird Sie zu immer mehr Freiheit und Freude in Ihrem Leben führen.