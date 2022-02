Glaubenskunde: Glauben Christen und Muslime an denselben Gott?

Folge 236 25 Minuten

Führen Christentum und Islam zum gleichen Gott? Ist interreligöser Dialog und die Freundschaft zwischen Christen und Muslimen eine gute Idee? Johann Hesse erläutert, was die Bibel einzigartig macht und wie sehr sich Gott in seiner Liebe nach uns Menschen sehnt und schaut nach, ob der Koran das auch so sieht.