Glaubenskunde: Zeitgeist und Heiliger Geist
Staffel 1 Folge 235
25 Minuten
Wie stehen die Christen dem Zeitgeist gegenüber? Können sie den Zeitgeist prägen? Dr. Joachim Cochlovius befasst sich mit neuzeitlichen, gesellschaftsprägenden, geistigen Strömungen und mit der Kraft des Heiligen Geistes.
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Zusatzinformationen
Serie: Gemeindehilfsbund TV
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021