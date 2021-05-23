Glaubenskunde: Zeitgeist und Heiliger Geist

Staffel 1 Folge 235
25 Minuten

Wie stehen die Christen dem Zeitgeist gegenüber? Können sie den Zeitgeist prägen? Dr. Joachim Cochlovius befasst sich mit neuzeitlichen, gesellschaftsprägenden, geistigen Strömungen und mit der Kraft des Heiligen Geistes.

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Zusatz­informationen

Serie: Gemeindehilfsbund TV

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021