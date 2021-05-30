Glaubenskunde: Geistliche Lektionen aus der Welt der Bienen

"Willst du Gottes Wunder sehen, musst du zu den Bienen gehen", heißt es in einem Sprichwort. Prediger Johann Hesse ist fasziniert von den Bienen und erzählt, welche geistlichen Lektionen man von diesen Tieren lernen kann.