Erinnern heißt Zukunft gestalten - Holocaustgedenken und Antisemitismus

Folge 62 13 Minuten

Der Anschlag auf die Synagoge in Halle oder die Verwüstung eines jüdischen Restaurants in Paris - der Antisemitismus zeigt sich in Deutschland wie in Europa seit mehreren Jahren in zunehmendem Ausmaß. So erfahren wir es in den Medien. Doch was hat das mit uns zu tun? Gibt es vielleicht in jedem von uns ein Stück Antisemitismus - von dem wir gar nichts wissen oder ihn nicht wahrhaben wollen? Und was können wir dagegen tun? Mit diesen Fragen beschäftigt sich in Baden-Württemberg besonders Michael Blume. Er ist Religionswissenschaftler und seit 2018 Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus.