Fadi Krikor: Ein Ort der Versöhnung für alle Nationen

Staffel 10 Folge 1087 25 Minuten

Wenn Gott ruft, dann können die Wege auch mal kurvenreich werden. Fadi Krikors Weg begann mit seiner Geburt in Syrien und führte ihn nach Deutschland bis in ein Dominikanerkloster. Er ist Gründer und Leiter des Father's House for all Nations, einer Begegnungs- und Tagungsstätte, die besonders das Thema Versöhnung in den Mittelpunkt stellt. Von seinem Glaubensweg und seiner Hoffung für Licht in einem zerstörten Syrien spricht er im Gespräch mit Daniel Deman.