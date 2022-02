Niels Petersen: Vom Drogendealer zum Evangelisten

Staffel 11 Folge 1088 25 Minuten

Niels Petersen wollte das große Geld machen und das durch Drogenhandel in Kolumbien. Manche seiner Erlebnisse hören sich an wie Filmdrehbücher: Er überlebte einen Mordversuch, wurde beim Schmuggel gefasst und saß in einem kolumbianischen Gefängnis. Heute sieht Niels Petersens Leben ganz anders aus. Er predigt und rappt über seinen christlichen Glauben. Wie es zu dieser Lebenswende kam, berichtet er im Gespräch mit Moderator Daniel Deman.