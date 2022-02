Marcus Heinz: Mit Gottes Hilfe in ein neues Leben

Staffel 10 Folge 1081 25 Minuten

In seiner Jugend gerät Marcus Heinz auf die schiefe Bahn, konsumiert und verkauft Drogen, geht in Haft und landet auf der Straße. Ein Leben am Abgrund - bis ihm die Tür zu Gottes Liebe geöffnet wird. Mit Moderator Daniel Deman spricht er über seinen Glaubensweg und warum er Gott seine neuerrungene Freiheit verdankt.