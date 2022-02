Erweckung für den Nahen Osten: Jesus liebt Muslime!

Folge 2 25 Minuten

Der gebürtige Syrer Fadi Krikor stammt aus einer armenisch-aramäischen Familie, die vom Osmanischen Reich mit dem Völkermord an den Armeniern beinahe vollständig ausgelöscht wurde. Diese tiefe Wunde bestimmte lange Zeit seine Einstellung gegenüber Muslimen. Doch dann erfuhr er persönlich, wie sehr Jesus alle Muslime liebt und er verstand mit dem Herzen, warum diese Liebe auch seine Berufung ist. Dadurch wurde er in seiner Einstellung geheilt und begab sich auf eine aufregende Mission, auf der er viel über Gottes Plan für die Heimat seiner Väter und über die gewaltigen Offenbarungen Jesu in der muslimischen Welt erfuhr. Moderation: André Stiefenhofer