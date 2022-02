Erweckung für den Nahen Osten: Ein Leuchtturm für Syrien

Folge 3 25 Minuten

Nachdem er ein deutsches Kloster gekauft und darin eine Begegnungsstätte für Christen aller Nationen errichtet hatte, erhielt der gebürtige Syrer Fadi Krikor einen auf den ersten Blick beängstigenden Auftrag von Gott: "Gehe nach Syrien!" Nicht genug, dass dort Bürgerkrieg herrschte, Krikor wurde in seiner Heimat darüber hinaus als Wehrdienstverweigerer polizeilich gesucht. Trotzdem folgte er dem Ruf und konnte auf einem abenteuerlichen Trip im Jahr 2018 u. a. Damaskus, Homs und Aleppo besuchen. Dabei kristallisierte sich ein neuer Auftrag heraus: Die verschütteten geistlichen Quellen der Region sollen wieder sprudeln, die zerbrochenen Gefäße der christlichen Gemeinden wieder zusammengefügt werden. Und all das soll mit einem Haus in Damaskus beginnen - einem Leuchtturm des Glaubens! Moderation: André Stiefenhofer