BuFDi statt Grufti? - Freiwilligendienst mit Ende 50

"Flexibilität" und "Mobilität", das sind Begriffe, die das heutige Arbeitsleben prägen. Es ist eher selten geworden, dass jemand über Jahrzehnte hinweg das Gleiche macht, geschweige denn im gleichen Unternehmen. Michael Giese hat mit Menschen zu tun, die - manchmal noch wenige Jahre vor der Rente - noch mal etwas ganz Neues wagen: Er betreut beim Diakonischen Werk Baden den Bundesfreiwilligendienst ü27.