Dr. Johannes Hartl: Wenn die Seele weint

Staffel 10 Folge 1093 25 Minuten

Krisen haben einen Wert. Davon ist Dr. Johannes Hartl überzeugt. Der Philosoph und Theologe zeigt auf, dass es mehr als Leid in harten Zeiten zu erfahren gibt. Vor allem gibt er aber Hinweise, wie wir Krisen durchleben und sogar gereift aus ihnen hervorgehen könnten. In dieser besonderen Folge von Bibel TV Das Gespräch gehen der Autor und Redner Hartl und Moderatorin Bente Rathjen auf einen Spaziergang mit der Frage: Was kann ich tun in harten Zeiten?