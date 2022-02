Lisa und Lukas Repert: Warum wir glauben

Lisas und Lukas' Lebenswege verliefen ganz unterschiedlich und doch sind sie beide schon sehr jung in totale Krisen geraten. Lisa bekam die Diagnose einer unheilbaren Krankheit. Lukas saß an seinem 18. Geburtstag ausgebrannt von Drogenkonsum und einsam in einem Kasino. Mittlerweile - Jahre später - erzählt dieses junge Ehepaar von ihren Wegen raus aus den Krisen, hin zu Gott und zueinander.