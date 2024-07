Heimkommen (3/3)

Was bedeutet 'Heimkommen'? Wie kann man bei sich selbst wohnen? Und was passiert, wenn das, was hinter der Fassade des schönen Lebens ist, nicht dem entspricht, was man sich wünscht? In diesem dreiteiligen Vortrag spricht Dr. Johannes Hartl über das Heimkommen zu sich selbst und das Leben in Gottes Liebe. Teil 3 von 3.