Aufbruch in die Freiheit (2/3)

Als der Teufel in der Bibel versucht, Jesus zu verführen, reagiert Jesus weise und kann ihm widerstehen. Doch wie macht er das? Dr. Johannes Hartl macht deutlich, wie man schlechten Gewohnheiten oder sogenannten "Treibern" entsagen kann und so ein Leben in Freiheit führt. Dies ist der zweite Teil einer dreiteiligen Reihe.