Auf dem Prüfstand - wie Theologe Albert Biesinger mit Glaubenszweifeln umgeht

Folge 977 27 Minuten

Albert Biesinger war katholischer Theologieprofessor in Tübingen. Er hat in seinem Leben Schicksalsschläge erlebt und sogar eine Nahtoderfahrung gemacht. Warum er manchmal an Gott zweifelt und wie er damit umgeht, hat er in einem Buch "Zweifeln an Gott" beschrieben und weil er mit den Fragen nicht allein ist, spricht Caroline Haro-Gnändinger mit ihm in der nächsten Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" über Glaubenszweifel.