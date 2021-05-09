Nachteulen: Seid barmherzig

Staffel 1 Folge 61
25 Minuten

Seid barmherzig. Eine Aufforderung, die Jahreslosung 2021 geworden ist. Aber irgendwie ist es nicht so einfach. Wann bin ich denn barmherzig? Wenn ich mich selbst verleugne? Theologe Prof. Hans-Joachim Eckstein spricht über Barmherzigkeit im Sinne Gottes. Die musikalische Untermalung kommt von den Nachteulen.

Bibelstelle
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Zusatz­informationen

Serie: Gloria Gottesdienst

Genre: Kultur

Jahr: 2020-2020