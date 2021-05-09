Nachteulen: Seid barmherzig
Staffel 1 Folge 61
25 Minuten
Seid barmherzig. Eine Aufforderung, die Jahreslosung 2021 geworden ist. Aber irgendwie ist es nicht so einfach. Wann bin ich denn barmherzig? Wenn ich mich selbst verleugne? Theologe Prof. Hans-Joachim Eckstein spricht über Barmherzigkeit im Sinne Gottes. Die musikalische Untermalung kommt von den Nachteulen.
BibelstelleKlicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Klicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Zusatzinformationen
Serie: Gloria Gottesdienst
Genre: Kultur
Jahr: 2020-2020