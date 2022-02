Folge 3 5 Minuten

Welche Studienbibel passt zu mir? Matthias Brender testet verschiedene Ausgaben, um die Entscheidung zu erleichtern. In dieser Folge geht es um die "Sein Wort - meine Welt" Studienbibel: Was sie von anderen Studienbibeln abhebt, ist ihre farbenfrohe Gestaltung und die 66 Kurzbiografien über herausragende Christen aus allen Epochen, die in die biblischen Bücher eingestreut sind.