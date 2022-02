Folge 4 5 Minuten

Matthias Brender sieht sich verschiedene Studienbibeln genauer an, um bei der Wahl Entscheidungshilfe zu geben. In dieser Folge geht es um die "Begegnung fürs Leben" Studienbibel: Sie legt vor allem Wert darauf, dass die Gebote und Aussagen der Heiligen Schrift auch praktische Anwendung im Alltag finden. Wichtige Persönlichkeiten aus der Bibel werden daher in kurzen Steckbriefen vorgestellt und ihr Handeln nach Maßstab der Bibel bewertet.