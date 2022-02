Folge 6 5 Minuten

Um bei der Entscheidung für eine geeignete Studienbibel zu helfen, schaut sich Matthias Brender verschiedene Ausgaben genauer an. In dieser Folge geht es um die "Genfer Studienbibel": Sie geht zurück auf die Genfer Bibel, die 1560 von englischen Reformatoren herausgegeben wurde und heute aufgrund der Randnotizen als erste Studienbibel in der Geschichte gilt. In dieser Tradition steht auch die Genfer Studienbibel, in der die Erkenntnisse der Reformation neu zusammengetragen wurden.