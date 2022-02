Folge 13 5 Minuten

Matthias Brender testet verschiedene Studienbibeln, um eine Entscheidungshilfe zu geben. In dieser Folge geht es um die "Bibel mit Erklärungen übersetzt von Hans Bruns": Der Herausgeber dieser Studienbibel Hans Bruns eckte im dritten Reich bei den Nazis mit seinen Predigten über Gottes Liebe an. Sein Anliegen, dass jeder vom Wort Gottes profitieren möge, äußert sich in seiner leicht verständlichen Bibelübersetzung, die Erklärungen direkt innerhalb des Textes beinhaltet.