Vergleiche dich nicht mit anderen (Verlorene Söhne - Kinder, nicht Knechte)

Der ist viel besser, schöner, schlauer als ich. Das ist so ungerecht. Wer kennt das nicht? Vergleichen geht so schnell und endet meist in Neid und Frust. Aber gibt es auch ein positives Vergleichen? Leo Bigger predigt über das Gleichnis des verlorenen Sohns.