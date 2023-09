So wirst du selbstsicher (Verlorene Söhne - Kinder, nicht Knechte)

Eines der mächtigsten Gleichnisse, die Jesus erzählte, handelt von dem verlorenen Sohn. Aus diesem Gleichnis können wir lernen, dass wir keine Knechte Gottes sind - wir sind Kinder. Was das für unsere Identität, Autorität und Stellung vor Gott bedeutet, ist Teil dieser Predigtserie. Das Thema heute: Wer Gott an seiner Seite haben will, sollte sich auf die Seite Gottes stellen.