So wirst du geduldiger (Das Geheimnis eines erfüllten Lebens)

Gesalbt und nichts passiert - was tun? Anhand der Geschichte von David aus der Bibel will Leo Bigger den Geheimnissen eines erfüllten Lebens auf die Spur kommen. Denn bei David sieht man, wie seine tiefen "Wurzeln" in Gott Frucht in seinem Leben gebracht haben.