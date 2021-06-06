Ökumenischer Festgottesdienst zur "Woche für das Leben 2021"
Staffel 1 Folge 63
25 Minuten
aus der Basilika St. Vitus, Ellwangen mit Bischof Dr. Gebhard Fürst (Diözese Rottenburg-Stuttgart), Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July (Evangelische Landeskirche in Württemberg) und Superintendentin Dorothea Lorenz (Evangelisch-methodistische Kirche).
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Zusatzinformationen
Serie: Gloria Gottesdienst
Genre: Kultur
Jahr: 2020-2020