Nachtschicht: Gesellschaftsspiele

Staffel 1 Folge 64
25 Minuten

Im Gottesdienst zum ökumenischen Kirchentag steht das Themen "Spiel" und "Schau hin" im Vordergrund. Vor allem jetzt während den Corona Einschränkungen ist es gut, sich und anderen Spiel-Raum zu geben, wieder in Begegnung zu treten und Teil zu sein.

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Zusatz­informationen

Serie: Gloria Gottesdienst

Genre: Kultur

Jahr: 2020-2020