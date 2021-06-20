Nachtschicht: Gesellschaftsspiele
Staffel 1 Folge 64
25 Minuten
Im Gottesdienst zum ökumenischen Kirchentag steht das Themen "Spiel" und "Schau hin" im Vordergrund. Vor allem jetzt während den Corona Einschränkungen ist es gut, sich und anderen Spiel-Raum zu geben, wieder in Begegnung zu treten und Teil zu sein.
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Zusatzinformationen
Serie: Gloria Gottesdienst
Genre: Kultur
Jahr: 2020-2020