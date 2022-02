Folge 70 25 Minuten

Nachteulen-Gottesdienst aus der Friedenskirche in Ludwigsburg mit der Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold. Mütter mit Makel. Nur im Matthäusevangelium ist ein Stammbaum Jesu überliefert. Das Besondere daran ist, dass vier sehr unterschiedliche Frauen im Stammbaum genannt werden. Sonst wird in allen anderen biblischen Stammbäumen nur von Männern geredet. Und diese Frauen haben es in sich. Keine leichte Kost für fromme Seelen.