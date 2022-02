Engel - Helfer Gottes im Alltag: Was machen Engel?

Folge 25 28 Minuten

Engel tauchen immer häufiger im Alltag auf. Sind sie nur Deko? Doris Schulte stellt in ihrem Impuls verschiedene Aspekte dar, in denen die Boten Gottes in Erscheinung treten können. Wo finden sich Engel in der Bibel? Im Anschluss diskutiert Detlef Eigenbrodt mit Doris Schulte die Aufgaben von Engeln im Alltag.