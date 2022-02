"Lea" - Mittelstandspreis für soziale Verantwortung

Folge 958 27 Minuten

Leistung - Engagement - Anerkennung. Dafür steht der "Lea"-Mittelstandspreis. Seit 2007 zeichnen Caritas und Diakonie sowie das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg jährlich kleine und mittlere Unternehmen aus, die sich gesellschaftlich engagieren. 256 Unternehmen haben sich in diesem Jahr für den undotierten Preis beworben. Ausgezeichnet wurden unter anderem das Racket Center Nußloch und die Auenland-Konzept KG aus Geislingen. Was diese Unternehmen ausmacht, welche Projekte sie unterstützen und warum soziales Engagement so wichtig ist, darüber spricht Heidrun Lieb mit ihren Gästen bei Alpha & Omega.