Warum faszinieren uns Märchen heute noch?

Folge 959 27 Minuten

An gemütliche Nachmittage mit dicken Märchenbüchern erinnern sich sicherlich viele. Und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene sind von diesen Geschichten fasziniert. Brigitte Scholz aus Mannheim spricht über das Geheimnis der Märchen, denn sie weiß, was es bei den ZuhörerInnen auslösen kann. Sie erzählt ehrenamtlich Märchen, vor allem in einem katholischen Hospiz. Darum geht es in dieser Folge von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch".