Gelebter Glaube - Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg feiert 50. Geburtstag

Folge 960 27 Minuten

"Gemeinsam. Einzigartig. Bewegt." Unter diesem Motto feiert das Evangelische Jugendwerk (EJW) in Württemberg in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Was mit der Fusion des Mädchenwerks und Jungmänner-werks 1971 begann, ist heute zu einer starken Dachorganisation innerhalb der Evangelischen Jugendarbeit in Württemberg geworden. Rund 300.000 junge Menschen nehmen jährlich an den Gruppenangeboten des Jugendwerks teil. Welche Herausforderungen wurden in den vergangenen Jahrzehnten bewältigt? Welche persönlichen Geschichten verbinden die Menschen mit dem EJW? Wie muss die Jugendarbeit gestaltet werden, um auch in Zukunft für junge Menschen attraktiv zu sein? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen.