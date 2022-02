Medien - Menschen - Miteinander - Pater Alfred Tönnis

Folge 961 27 Minuten

"Bekannt aus Funk und Fernsehen", das trifft auf den Gast bei "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" tatsächlich zu: Pater Alfred Tönnis macht seit 25 Jahren Radiobeiträge und ist seit fast zehn Jahren auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen, mit wöchentlichen Impulsen im baden-württembergischen Fernsehsender "bwfamily". Sein "Sendungs-Bewusstsein" hat sich vor etlichen Jahren bei einem Liebesbriefwettbewerb mit Thomas Gottschalk entwickelt. Er war mit einer "Kirche auf Rädern" unterwegs in Deutschland und dadurch Gast in Talkshows. Er erspielte Geld für einen guten Zweck in einer Jörg-Pilawa-Quizshow. Inzwischen steht er regelmäßig selbst am Mikrofon beim baden-württembergischen Radiosender "Radio7", kümmert sich um Seelsorge auf Facebook und spricht im "BigFM Nighttalk" am späten Sonntagabend mit allen, die ihn live im Radio anrufen und mit einem Seelsorger sprechen wollen. Moderation: Christian Turrey