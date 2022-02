Diagnose Hirntumor - Ein Arzt kämpft um sein Leben

Folge 964 27 Minuten

Vor mehr als neun Jahren erkrankte Klaus Scheidtmann an einem Hirntumor. Der Neurologe war zu der Zeit als Chefarzt tätig und betreute zahlreiche Patienten mit der gleichen Diagnose. Nur - von seiner eigenen Krankheit ahnte er nichts. In seinem Buch "Seitenwechsel" hat er seine Erfahrungen niedergeschrieben, wie es ist, in seinem eigenen Fachgebiet der Neurologie plötzlich zu erkranken - und vom Arzt zum Patienten zu werden. Darüber spricht er mit Moderatorin Heidrun Lieb bei "Alpha & Omega".