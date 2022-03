Willkommen! - Vom Abenteuer, Gastgeber zu sein

Folge 971 27 Minuten

Ist alles aufgeräumt, sind die Getränke kühlgestellt und wird das mit der guten Stimmung? Wenn Gäste zum Essen nach Hause kommen, gehen vielen solche Gedanken durch den Kopf. Deshalb geht es in der nächsten Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" darum: Wie bin ich ein guter Gastgeber oder eine gute Gastgeberin und was sagt eigentlich die Bibel dazu? Darüber spricht Caroline Haro-Gnändinger mit Renate Penzinger, die ehrenamtlich im Pilgergästehaus St. Jakobus in Oberdischingen bei Ulm Pilgernde betreut. Und mit Heike Hauber, die viele Jahre lang Gastronomiepfarrerin im Schwarzwald war und selbst gern Gäste zuhause empfängt.