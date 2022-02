Weihnachten - Frohes Fest?

Folge 972 27 Minuten

Alle Jahre wieder: Für viele ist Weihnachten das schönste Fest im Jahr. Andere denken mit Sorgen daran oder sind schon Monate vorher im Vorbereitungsstress. Bei der Telefonseelsorge laufen die Drähte heiß und die Kirchen sind so voll wie sonst nie. Wie feiert man das Familienfest ohne Familie? Warum sind an Weihnachten oftmals Konflikte vorprogrammiert und warum strömen an den Feiertagen so viele Menschen in die Kirche? Darüber spricht Heidrun Lieb bei Alpha & Omega mit Martina Rudolph-Zeller, Leitung Evang. Telefonseelsorge Stuttgart und Markus Eckert, Pfarrer in Fellbach-Oeffingen.