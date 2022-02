Mehr von Gottes Kraft erleben

Folge 477 26 Minuten

Dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, verwandelt Sünder in neue Menschen, heilt Krankheiten, befreit aus Abhängigkeit, lässt Wunder geschehen und schenkt uns den Sieg über Sünde, Versagen und Schwachheit. Bayless Conley zeigt anhand der Bibel, wie wir Gott und seine Auferstehungskraft in dem Leben, zu dem wir berufen sind, noch mehr erfahren können. Außerdem lädt er dazu ein, 5 Wege zu entdecken, die eigene Beziehung zu Gott zu vertiefen, so dass sich seine Gegenwart noch sichtbarer zeigt.