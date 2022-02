Entdecke Gottes Stärke für dich

Folge 478 26 Minuten

"Gott ist unsere Zuversicht und Stärke," steht in der Bibel, "unsere Hilfe in großen Nöten." Ganz gleich, ob wir geistliche, emotionale, materielle oder körperliche Stärke brauchen - Gott hat sie und wir dürfen sie in Anspruch nehmen, ermutigt Bayless Conley. Er zeigt vier einfache Dinge, die dabei helfen, Gottes Stärke zu nutzen, egal in welcher Situation. Selbst mitten in einer Krise, in Sorgen, Ratlosigkeit oder in einer ungerechten Situation, in der nichts mehr unter Kontrolle ist - Gott ist die Stärke und hält Antworten bereit!