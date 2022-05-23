Auf den Spuren von Jesus - mit Bayless in Israel (1/3)

Bayless Conley folgt den Spuren von Jesus in Israel. Er legt an verschiedenen Orten, an denen Jesus gewirkt hat, das Wort Gottes aus. Die dreiteilige Predigtreihe ist in Israel gedreht worden und führt zu wichtigen Orten wie dem See Genezareth und dem Garten Gethsemane. Sie will dabei helfen, zentrale biblische Ereignisse besser zu verstehen. Damit wir auch heute noch auf den Spuren von Jesus unterwegs sein können.