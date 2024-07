Auf den Spuren von Jesus - mit Bayless in Israel (3/3)

Bayless Conley besucht die Orte in Israel, an denen Jesus gewirkt hat, und legt die Ereignisse der Bibel an Orten wie dem See Genezareth oder dem Garten Gethsemane aus. So lassen sich zentrale biblische Ereignisse besser verstehen und einordnen. Diese besondere Predigtreihe, die komplett in Israel aufgenommen wurde, zeigt: Auch heute noch können wir auf den Spuren von Jesus unterwegs sein.