Angriffe vom Teufel? Wie Gott jetzt hilft!

Folge 487 26 Minuten

Gott lässt seine Kinder in ihren Schwierigkeiten nie allein. Manchmal schickt er einen tröstenden Engel, manchmal Menschen, die uns ermutigen und uns auf unserem Weg mit Gott weiterbringen. In dieser Predigt zeigt Bayless Conley anhand der Bibel, wie sehr der Teufel daran interessiert ist, uns Steine in den Weg zu legen und zu verhindern, dass wir im Glauben wachsen. Außerdem zeigt er, dass Gott grade dann zu unserer Hilfe kommt und wie wir ebenfalls Menschen werden können, die Gott jemand anderem als Helfer schickt!