Geh weiter - die Veränderung kommt

Folge 488 26 Minuten

Manchmal bemühen wir uns mit aller Kraft etwas in unserem Leben zu verändern, aber es fühlt sich so an, als würde man vergeblich in einem Brunnen nach Wasser graben. Doch vielleicht ist die Veränderung gar nicht mehr so weit entfernt, wie gedacht…In dieser Predigt verrät Bayless Conley das Geheimnis, wie neuer und noch nie gekannter Segen, Schwung und Gunst ins Leben kommt. Verlieben Sie sich noch mehr in Gott und gehen Sie in vier Bereichen, die nicht schwer in Ihren Alltag zu integrieren sind, einfach noch ein bisschen weiter ...