Wie du lernst, Gott zu vertrauen

Folge 490 26 Minuten

In der Bibel heißt es: "Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand!" (Sprüche 3,5). Gottes Wege sind manchmal genau das Gegenteil davon, was uns das menschliche Denken sagt. Vertrauen wir auch dann darauf, dass Gottes Pläne besser sind als unsere eigenen, wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen? Ein vertrauensvolles Leben passiert nicht einfach - es entwickelt sich, wenn wir uns auf Gottes Zusagen verlassen. Wir alle brauchen Gottes Weisheit, seine Kraft und seine Führung in jeder Situation. Bayless Conleys Predigt will Mut machen, so zu leben - jeden Tag, in vollem Vertrauen auf Gott.