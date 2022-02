Die Rückkehr des Königs - Psalm 24

Folge 491 26 Minuten

Wer kann in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen? Nur wer ein reines Herz hat, heißt es in der Bibel in Psalm 24. Das scheint für uns Menschen unmöglich zu sein. Bayless Conley befasst sich in dieser Predigt mit drei prophetischen Psalmen, die auf unterschiedliche Weise auf Jesus und seine Rückkehr als König hinweisen. Dabei dürfen wir sein vollendetes Werk in Psalm 22 entdecken, ihn als guten Hirten in Psalm 23 umarmen und in Psalm 24 durch den Tod Jesu am Kreuz gerecht gesprochen in die Gegenwart Gottes kommen - ohne Scham und Schuld.