Gott hat mein Warten beendet

Folge 84 26 Minuten

An jeden Lebensabschnitt sind bestimmte Erwartungen geknüpft: in der Schule gute Noten, im Job der Karrieresprung, privat den Traumpartner finden und eine Familie gründen. Je nach Prägung und sozialem Umfeld kann dabei der Druck entstehen, all das hinzubekommen - vor allem, wenn es nicht nach dem üblichen Zeitplan läuft. Svetlana Meinecke und das Ehepaar Smith berichten über ihre lange Zeit des Wartens und was ihnen half, an Gott festzuhalten. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)